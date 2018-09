Kleinkind bewusstlos aus Dorfteich gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eydelstedt (dpa/lni) - Ein 15 Monate alter Junge ist in Eydelstedt (Kreis Diepholz) in einen Dorfteich gefallen und von seiner Mutter gerettet worden. Das Kleinkind hatte unbemerkt ein Grundstück verlassen und war zu dem angrenzenden Teich gelangt. Dort wurde es von der Mutter bewusstlos treibend entdeckt und aus dem Wasser geholt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog den Jungen in eine Klinik nach Bremen.