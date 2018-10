Panisches Pferd löst Polizeieinsatz auf Autobahn A 1 aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eutin (dpa/lno) - Ein in Panik geratenes Pferd in einem Transportanhänger hat am Mittwoch Polizei und Feuerwehr auf der Autobahn 1 beschäftigt. Das Pferd hatte sich bei dem Versuch, aus dem Transportanhänger auszubrechen, so verkeilt, dass ein Bein bereits aus dem Anhänger herausragte, wie die Polizei mitteilte. Die Besitzerin des Pferdes hielt deshalb den Angaben zufolge auf Höhe der Anschlussstelle Eutin auf dem Standstreifen an und versuchte vergeblich, das Pferd zu beruhigen.

Die zu Hilfe gerufene Polizei sperrte den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Einem Tierarzt sei es schließlich gelungen, dem Pferd ein Beruhigungsmittel zu verabreichen und das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Warum das Pferd in Panik geriet, steht nach Angaben der Polizei nicht fest.