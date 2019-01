Bunker erkundet: Vermeintlicher Kampfstoff löst Alarm aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eutin (dpa/lno) - Weil sie in einem Bunker mit vermeintlichem Kampfstoff in Berührung gekommen sind, lösten ein Vater und seine beiden Söhne in Eutin einen großen Feuerwehreinsatz aus. Die Familie war am Sonntagnachmittag im Kreis Ostholstein in einen schwer zugänglichen Bunker eingedrungen, wie die Polizei mitteilte. Im Inneren fanden sie mehrere Glasbehälter, in denen laut der Aufschrift ein chemischer Kampfstoff war.

Nachdem sich die Familie vorsorglich im Krankenhaus untersuchen ließ, wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Glasbehälter stellten sich jedoch als ungefährlich heraus, es habe sich um Prüfröhrchen gehandelt. Der Kreis Ostholstein werde den Zutritt zu dem Bunker künftig nachhaltig verhindern, hieß es in der Mitteilung der Polizei.