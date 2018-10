Alte Heizung lässt Kohlenmonoxid entweichen: zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Esslingen (dpa/lsw) - Beim Austritt von Kohlenmonoxid in einem Wohnhaus in Esslingen bei Stuttgart sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren während einer Überprüfung der Heizungsanlage in dem Haus Atemwegsreizungen bei den Anwesenden aufgetreten. Messungen der Feuerwehr im Keller ergaben deutlich erhöhte Kohlenmonoxidwerte. Der Hausbesitzer blieb zwar unverletzt - seine 66 Jahre alte Ehefrau und der 35 Jahre alte Handwerker mussten aber ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Ursache für den Gasaustritt war nach ersten Erkenntnissen ein altersschwaches Heizungsrohr.

Das sehr giftige Kohlenmonoxid ist ein brennbares, farb- und geruchloses Gas. Es entsteht unter anderem, wenn Material wie Holz, Kohle oder Gas verbrennen und sich das Gas durch fehlende Sauerstoffzufuhr konzentriert - etwa in geschlossenen Räumen oder bei defekten Heizanlagen. Kohlenmonoxid blockiert den Transport von Sauerstoff im Blut. Folgen sind etwa Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit sowie Tod durch Ersticken.