Vom zweiten Stock auf den Gehweg: Kleinkind überlebt Sturz

Essen (dpa/lnw) - Ein Zweijähriger hat bei einem Sturz aus dem Fenster in Essen schwere Verletzungen erlitten. Der Junge war laut Polizei am Donnerstagmittag aus dem zweiten Stock in die Tiefe gefallen und auf dem Gehweg vor dem Haus seiner Eltern aufgeprallt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, werde noch ermittelt, sagte eine Sprecherin am Freitag. Es gebe aber keine Hinweise auf ein Verschulden anderer. Das Kleinkind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Familienangehörige erlitten einen Schock. Zuerst hatte die WAZ berichtet.

Vor einer Woche war in Wuppertal ein kleiner Junge aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt und an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.