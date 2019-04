Entschärfung von Bomben-Blindgänger: Bahnstrecken-Sperrung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Die Entschärfung eines Bomben-Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg in Essen hat am Donnerstag den Zugverkehr im Ruhrgebiet gestört. Die Bahn-Hauptstrecke zwischen Mülheim und Essen lag in der Sicherheitszone rund um den Fundort der Bombe und musste am Nachmittag zeitweise gesperrt werden. Regional- und Fernzüge wurden umgeleitet, zum Teil über Gelsenkirchen. Verspätungen waren die Folge. Halte in Essen und Bochum entfielen. Nach der Entschärfung normalisierte sich der Zugverkehr wieder.

Die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Morgen nach der Auswertung von Luftbildern auf der Baustelle einer Realschule gefunden worden. Die Suche war geplant. Der Schulbetrieb am Donnerstag war daher schon im Vorfeld abgesagt worden.

In der Evakuierungszone 250 Meter rund um den Fundort der Bombe lagen weitere Schulen und Kindertagesstätten. In dem Bereich wohnen außerdem knapp 2000 Menschen, die sich während des Einsatzes nicht zu Hause aufhalten durften.