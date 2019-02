Unbekannte Substanz in Praxis ausgetreten: Elf Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In einer Augenarztpraxis in der Erfurter Innenstadt ist eine unbekannte Substanz ausgelaufen und hat mindestens elf Menschen verletzt. Mitarbeiter und Patienten in der Praxis hätten über Unwohlsein und Schwindel geklagt, sagte ein Polizei-Sprecher am Freitag. Ein Fitnessstudio in der Nähe sei vorsorglich evakuiert worden. Um welche Substanz es sich handelt, ist nach Angaben des Sprechers noch nicht bekannt. Unklar ist bislang auch noch, wie schwer die Betroffenen verletzt wurden. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren am Freitag vor Ort und sperrten den Bereich um die Praxis ab.