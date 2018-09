Singvögel verenden in Klebstofflache: Feuerwehreinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Zwei in einer Klebstoffpfütze verendete Singvögel haben am Samstag in Erfurt zu einem Rettungseinsatz geführt. Nach Polizeiangaben war ein über Nacht zum Lüften geöffneter Container mit Leimresten ausgelaufen. Weil Anwohner einen Gefahrgut-Unfall vermuteten, sei es zu einem "nicht unerheblichen Feuerwehreinsatz" gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Überprüfung am Ort stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall war.