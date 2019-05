Schüler brauchen nach Notfällen Gefühl von Alltag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Vor einem Bundeskongress zur Notfallseelsorge hat die Leiterin des Erfurter Gutenberg-Gymnasiums betont, wie wichtig der Alltag nach einem Schul-Notfall ist. Am Gutenberg-Gymnasium gab es 2002 einen Amoklauf mit 16 Opfern, es war das erste Schulmassaker dieser Dimension in Deutschland. "Es war wichtig, dass man den Schülern ihre gewohnten Strukturen zurückgibt", sagte Christiane Alt der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt, man simuliert eine Alltagssituation, damit die Schüler wissen: Ich gehe morgens um 7.30 Uhr in die Schule." Auch, dass die Schüler mit ihren gewohnten Mitschülern und Lehrer zusammen sind, sei wichtig.

Alt spricht am Freitag auf dem Bundeskongress Notfallseelsorge und Krisenintervention in Erfurt über ihre Erfahrungen. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch. Zehn Jahre nach dem Anschlag an der Albertville-Realschule in Winnenden beschäftigen sich die Kongressteilnehmer schwerpunktmäßig mit Notfällen an Schulen.