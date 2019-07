Junge will Mütze einsammeln und stürzt von Vordach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Weil er seine Mütze einsammeln wollte, ist ein Junge in Erfurt rund drei Meter in die Tiefe gestürzt. Der 11-Jährige war nach Polizeiangaben vom Mittwoch mit anderen Kindern am Dienstag auf einem Parkdeck einer Einkaufspassage unterwegs, als seine Kopfbedeckung herunterfiel und auf einem Vordach liegen blieb. Der Junge soll daraufhin über eine Brüstung auf das Vordach geklettert sein. Dort verlor er den Halt und stürzte. Er wurde mit einem Knochenbruch ins Krankenhaus gebracht.