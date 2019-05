Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein Gärtner hat bei Arbeiten im Erfurter Südpark eine vergrabene Pistole entdeckt. Der 43 Jahre alte Mann habe nach dem Fund in der Nähe eines Kindergartens sofort die Polizei alarmiert, teilte diese am Freitag mit. Die Beamten stellten die Schreckschusswaffe am Donnerstag nach dem Fund sicher. Hinweise zum Besitzer der Waffe gebe es bisher nicht, hieß es.