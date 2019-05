Amerikanische Fliegerbombe in Erfurt entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Erfurt ist bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die am Montag im Stadtteil Brühler Vorstadt entdeckte amerikanisch Fliegerbombe sei rund 127 Kilogramm schwer, teilte die Polizei mit. Am Nachmittag konnten Experten den Blindgänger entschärfen. Dafür wurden umliegende Straßen vorübergehend gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Die Bombe war bei Kanalarbeiten von einem Bagger zutage gefördert worden. Dabei zerbrach die Fliegerbombe und der Zünder wurde freigelegt. Sofort wurde der Fundort abgesperrt. In Anbetracht der Gefahr wurde entschieden, die umliegende Einfamilienhaus-Siedlung zu evakuieren. Dabei halfen auch Bundespolizisten vom benachbarten Flughafen.

Insgesamt wurden 167 meist ältere Menschen in Sicherheit gebracht. In einem nahe gelegenen Möbelhaus fanden rund 30 von ihnen eine vorübergehende Unterkunft. Die Verkehrsbetriebe stellten Busse zur Verfügung. Einige bettlägerige Anwohner mussten mit Rettungswagen abtransportiert werden. Nach Abschluss der Entschärfung wurden alle Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden und die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren.