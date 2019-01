Fliegerbombe unweit eines Altenwohnheims gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eppelborn (dpa/lrs) - Bei Gleisarbeiten im saarländischen Eppelborn haben Arbeiter eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Die Weltkriegsbombe liege nahe einem Altenwohnheim in einem bewohnten Gebiet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag. Experten des Kampfmittelräumdienstes sicherten die Bombe und richteten einen Sicherheitsbereich ein, in dem auch das Altenwohnheim liegt. Die Bombe werde in den kommenden Tagen entschärft, teilte die Bundespolizei mit. Mit der Gemeinde erarbeite man nun einen Plan zur Evakuierung des Sicherheitsbereichs. Das Datum der Räumung und die Zahl der betroffenen Anwohner standen zunächst nicht fest.

Arbeiter hatten die Bombe am Dienstag im Schotterbett neben Gleisen auf dem Gelände des Eppelborner Bahnhofs gefunden und die Polizei alarmiert. Nach dem Fund wurde der Zugverkehr zwischen Lebach-Jabach und Illingen (Saar) eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der "Saarländische Rundfunk" hatte zuvor über den Bombenfund berichtet.