Stromausfall in Emden: Stadtwerke suchen nach Ursache

Emden (dpa/lni) - Nach einem Stromausfall in Emden mussten am späten Mittwochabend viele Menschen für rund 40 Minuten ohne Strom auskommen. Nach einem Bericht der "Emder Zeitung" waren Tausende Haushalte betroffen. Demnach fielen in den betroffenen Stadtteilen auch Straßenlaternen und Ampeln aus. Die Polizei rückte mindestens drei Mal wegen eines Alarms aus. Die Einsätze wurden wahrscheinlich durch den Stromausfall ausgelöst. Es habe sich jedes Mal um einen Fehlalarm gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Grund für den Ausfall war nach ersten Erkenntnissen ein Kurzschluss, wie die "Emder Zeitung" von den Stadtwerken Emden erfuhr. Der Vorfall werde analysiert, hieß es. Der Sprecher des Unternehmens war am Donnerstagmorgen zunächst nicht erreichbar.