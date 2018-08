Löschschaum in Lagerhalle freigesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zeven (dpa/lni) - In der Lagerhalle eines Transport- und Logistikunternehmens in Elsdorf bei Zeven ist am Dienstag eine große Menge von Löschschaum freigesetzt worden. Ursache war möglicherweise eine Fehlfunktion der Melde- beziehungsweise Löschanlage. Nach Polizeiangaben kam es entgegen vorherigen Angaben zweifelsfrei nicht zum Austritt chemischer Substanzen aus einem 200-Liter-Fass. Zunächst hatte es geheißen, das Gefäß sei Leck geschlagen und der Stoff Ethanolamin ausgetreten. Nach umfänglichen Erkundungsarbeiten der Feuerwehr habe sich dies nicht bestätigt. Die 700 Quadratmeter große Halle war am Dienstag automatisch verschlossen und die Löschanlage ausgelöst worden. Mitarbeiter hatten den Angaben zufolge über Atembeschwerden geklagt, was aber möglicherweise auf den Löschschaum zurückzuführen sei.