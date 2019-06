86-Jähriger im Rollstuhl stirbt bei Schweißarbeiten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Egglham (dpa/lby) - Ein 86-Jähriger hat im Landkreis Rottal-Inn bei Schweißarbeiten lebensgefährliche Verbrennungen erlitten und ist wenig später im Krankenhaus gestorben. Der Mann saß dauerhaft in einem Elektro-Rollstuhl, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei den Arbeiten in einer Halle in Egglham fingen die Kleidung und der Rollstuhl des Mannes aus zunächst unklarer Ursache Feuer. Angehörige löschten den Brand und verständigten den Notarzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Münchner Krankenhaus. Dort starb er nach dem Unfall am Freitag wenig später.