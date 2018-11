Tanker läuft in Köln bei Niedrigwasser auf Grund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Ein Schiff hat sich am Montagabend auf dem Rhein in Köln in Höhe des Schokoladenmuseums festgefahren. Es handelt sich um einen sogenannten Schubverband: ein Tankmutterschiff, das von einem anderen Schiff gezogen wird. Der Rhein hat zurzeit extremes Niedrigwasser. Es sei niemand verletzt, und das Schiff sei nicht kaputt, sagte am Dienstag Stefanie Bersin von der Wasserschutzpolizei in Duisburg. Es trete nichts von der Ladung - 1200 Tonnen Diesel - aus, und es bestehe keine Gefahr des Sinkens. Jetzt werde geprüft, wie man das unter deutscher Flagge fahrende Schiff am Besten wieder frei bekomme.

"Entweder wir löschen die Ladung, das heißt wir erleichtern es so, dass es von alleine wieder freikommt, oder wir müssen es abschleppen. Dann muss ein anderes Schiff kommen und es wegziehen", sagte die Sprecherin. Der Schiffsverkehr ist nicht beeinträchtigt. Die anderen Schiffe werden über Funk gewarnt und fahren um den festgefahrenen Tanker herum.