Entschärfung von Weltkriegsbombe: A59 wird gesperrt

Duisburg (dpa/lnw) - Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Donnerstagnachmittag die A59 in Duisburg kurzzeitig gesperrt. Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen dem Kreuz Duisburg-Nord und dem Kreuz Duisburg in beiden Richtungen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf sagte. Die Entschärfung ist für 15.00 Uhr geplant, wie die Stadt Duisburg mitteilte.

Die englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Säurezünder war am Donnerstag bei Sondierungsbohrungen infolge von Luftbildauswertungen entdeckt worden. In der Evakuierungszone leben gut 550 Menschen. In einer weiteren Sicherheitszone leben mehr als 800 Menschen. Wer zu Hause ist, darf seine Wohnung während der Entschärfung nicht verlassen und müssen die Fenster geschlossen halten. In der Gefahrenzone liegen auch eine Schule und ein Kindergarten.