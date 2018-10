63-Jähriger nach Suchaktion in Groß Ippener tot aufgefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groß Ippener (dpa/lni) - Ein vermisster 63-Jähriger ist nach einer größeren Suchaktion durch Polizei und Rettungsdienst in Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) tot aufgefunden worden. Der Mann war von seiner Frau vermisst gemeldet worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der laut Polizei schwierigen Suche in der Nacht zum Sonntag auf dem Gelände einer früheren Munitionsanstalt kamen ein Hubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel zum Einsatz. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einer medizinischen Todesursache aus.