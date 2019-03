Vermeintlich giftige Hundeköder: Feuerwerkskörper

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die auf den Dresdner Elbwiesen in Kleinzschachwitz gefundenen, vermeintlich giftigen Hundeköder haben kein Gift enthalten. Es handelte sich dabei vielmehr um Überreste stark verwitterter Feuerwerkskörper, wie die Polizei Dresden am Mittwoch mitteilte. Dies habe die Untersuchung im kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamts ergeben. Am vergangenen Wochenende waren knapp 40 mutmaßliche Giftköder entdeckt worden. Vier Hunde waren schwer erkrankt, nachdem sie die davon gefressen hatten. Daher war zunächst nicht ausgeschlossen worden, dass es sich um giftige Köder handelte.