Todesfall überschattet Laufveranstaltung in Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein 35 Jahre alter Mann ist am Sonntag nach Teilnahme an einem Straßenlauf in Dresden an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. Wie die Polizeidirektion der Landeshauptstadt am Montag mitteilte, wurde er noch in ein Krankenhaus gebracht. Allerdings kam jede Hilfe für ihn zu spät. Auch in 14 weiteren Fällen mussten Läufer medizinisch betreut werden. Auch sie hatten offenbar aufgrund der hohen Temperaturen Kreislaufprobleme. Zur Veranstaltung Sportscheck Run waren verschiedene Strecken im Angebot - von 400 Meter für Kinder bis zu einem Halbmarathon. Rund 3000 Läufer waren angetreten.