Mann bei Explosion in Wohnung schwer verletzt

Dresden (dpa/sn) - Ein 30-Jähriger ist bei einer Explosion in seiner Wohnung in Dresden-Kaditz schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stellte der Mieter am Donnerstag eine schwarzpulverähnliche Substanz her, als es zur Explosion kam. In deren Folge sei ein Feuer in der Wohnung ausgebrochen. Um zu prüfen, ob noch weitere gefährliche Stoffe in der Wohnung des Familienvaters sind, forderten Polizisten Experten des Landeskriminalamtes Sachsen an, wie ein Behördensprecher sagte.

Zu den Hintergründen konnte er noch keine Angaben machen. Die anderen Mieter des Hauses konnten zunächst in ihren Wohnungen bleiben, wie er sagte. Rund um den Tatort blieb die Straße gesperrt.