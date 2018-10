Granaten werden in der Dippoldiswalder Heide gesprengt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dippoldiswalde (dpa/sn) - Sachsen muss weitere Munition aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. Für den Dienstag wurde in der Dippoldiswalder Heide eine gezielte Sprengung von 30 Panzergranaten sowie einigen Hand- und Gewehrgranaten angesetzt, teilte die Polizeidirektion Dresden am Montag mit. Die Sprengung ist gegen 11.00 Uhr in einem Waldstück bei Karsdorf geplant. Die Munition ist stark verwittert und kann deshalb nicht ohne Risiken abtransportiert werden.

Das Gebiet rund um die "Wolfssäule" bleibe gesperrt, Auswirkungen auf den Verkehr in der Region gebe es nicht, hieß es. Seit 2013 gibt es in der Dippoliswalder Heide eine fortlaufende Suche nach Munition. Die Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei werden immer wieder fündig.