Countdown für Bombenentschärfung in Dresden läuft

Dresden (dpa/sn) - In Dresden haben die letzten Vorbereitungen für die Entschärfung einer möglichen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Noch ist allerdings nicht restlos geklärt, ob es sich bei dem metallischen Gegenstand tatsächlich um einen Sprengkörper handelt, teilten Polizei und Stadtverwaltung am Montag am Einsatzort mit. Er befindet sich im Ostra-Gehege neben einem Kühlhaus und liegt dort etwa zwei bis drei Meter tief im Erdreich. Erst am Dienstag soll der verdächtige Gegenstand freigelegt werden. Die Stadt hat eine weiträumige Evakuierung angekündigt. In dem Gebiet leben rund 15 700 Menschen. Schulen und Kitas bleiben geschlossen.