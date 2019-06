Bundesweite Notruf-App ab 2020 auch in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die bundesweite Notruf-App wird ab 2020 auch in Sachsen eingeführt. Das Kabinett stimmte der Verwaltungsvereinbarung zwischen allen Bundesländern und dem Bund am Dienstag zu, wie das Innenministerium in Dresden mitteilte. Mit der einheitlich gestalteten und für die gängigen Handy-Betriebssysteme angebotenen App erhielten vor allem Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung schneller Zugang zu den Notrufdiensten 110 und 112. Sie soll auch eine automatische Standort- oder Übersichtsaufnahmen ermöglichen. Der Freistaat rechnet mit jährlichen Kosten im sechsstelligen Bereich.

Bisher konnten Betroffene nur per Notruf-Fax oder in Einzelfällen per SMS oder Messenger Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei zur Hilfe rufen. Nach Ministeriumsangaben gehen pro Jahr insgesamt rund 1,2 Millionen Notrufe ein, nur ein Promille davon via Fax.