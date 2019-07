Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Bei Bauarbeiten hat ein Bagger am Samstagvormittag in Dresden eine Erdgasleitung beschädigt. Wegen des ausströmenden Gases bestand zeitweilig Explosionsgefahr, teilte die Polizeidirektion der Landeshauptstadt mit. Mehrere Wohnhäuser wurden evakuiert. Der örtliche Energieversorger verschloss die betroffene Leitung. Am Nachmittag war der Einsatz weitgehend beendet. Die Feuerwehr musste noch Gas aus einem Keller abpumpen.