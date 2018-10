Hauptstraße in Dortmund abgesackt: Absperrungen bleiben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Nach dem Absinken einer Hauptstraße in Dortmund bleibt der betroffene Abschnitt für den Verkehr wegen umfangreicher Arbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Wie die Stadt am Montag mitteilte, sind zur Stabilisierung des Bodens und für die Sanierung eines defekten Kanalbereichs aufwendige Arbeiten erforderlich. An der zentralen Emscherallee waren in neun Metern Tiefe Grundwasser und Bodenteile in den schadhaften Kanalbereich eingedrungen. Das hatte zum Absacken der Straßenoberfläche geführt - zu einem sogenannten Tagesbruch. Fahrbahn, Fußgänger- und Radweg wurden großräumig abgesperrt.

In den kommenden Tagen soll der Boden verfüllt und stabilisiert werden. Parallel dazu wird die Erneuerung des Kanals vorbereitet, wie die Stadt ankündigte. Bis der neue Kanalabschnitt fertiggestellt sei, müsse übergangsweise ein "leistungsfähiges provisorisches Pumpwerk" errichtet werden.