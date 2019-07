Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Eine junge Elster hat sich in Dortmund in einen Hauskamin verirrt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Der Hausbesitzer hatte seit Freitag Kratzgeräusche in seinem Kamin gehört, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Deshalb rief er am Samstagnachmittag die Einsatzkräfte. Diese konnten die leicht erschöpfte junge Elster über eine Wartungsklappe im Keller unverletzt befreien und im Garten freilassen.