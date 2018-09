Beschädigungen von Vereinsheim und Shisha-Bar in Dortmund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/bb) - Unbekannte haben am Sonntagabend ein Vereinsheim eines Motorrad-Clubs und eine Shisha-Bar im Dortmunder Stadtteil Eving beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Gebäude in der Deutschen Straße beschossen oder beworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei habe den Tatort bis zum frühen Morgen untersucht.