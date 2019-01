Millionenschaden bei Explosion von Reihenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Donzdorf (dpa/lsw) - Bei der Explosion eines Reihenhauses in Donzdorf nahe Göppingen ist am Wochenende ein Millionenschaden entstanden. Auch etliche Häuser im Umkreis von rund 100 Metern sind bei dem Unglück beschädigt worden, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Am Sonntagmittag war das Haus einer 71-Jährigen vermutlich bei einer Gasexplosion komplett zerstört worden. Kein Stein blieb auf dem anderen. Die einzige Bewohnerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die genau Unglücksursache werde noch gesucht, sagte der Sprecher weiter. Eine Gasexplosion sei wahrscheinlich, aber noch nicht erwiesen.