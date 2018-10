Supermarkt wegen defekter Gasleitung geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dörpen (dpa/lni) - Wegen einer defekten Gasleitung ist ein Supermarkt in Dörpen (Kreis Emsland) geräumt worden. Eine Mitarbeiterin wurde am Donnerstag mit Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach technischen Störungen und einem Stromausfall am Morgen befürchteten Angestellte einen Gasaustritt und ließen den Markt räumen. Messungen der Feuerwehr bestätigten später die erhöhten Kohlendioxid-Werte. Nach Reparaturen an der Kühlanlage durften Kunden am Nachmittag wieder einkaufen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.