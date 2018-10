Betrunkener Randalierer verletzt Polizistin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dörpen (dpa/lni) - Eine Polizistin ist bei einem Einsatz in Dörpen (Kreis Emsland) von einem Betrunkenen verletzt worden. Die Beamtin erlitt bei dem Vorfall am Freitagabend einen Gelenkbruch am Finger und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei einer Auseinandersetzung mit seinen Eltern hatten diese den 28-Jährigen zunächst selbst gefesselt. Die gerufenen Polizisten fanden ihn im Garten liegend und an beiden Händen und Füßen mit Klebeband gefesselt. Beim Versuch, den jungen Mann zu befreien, wurde die Polizistin verletzt. Vier Beamte brachten den aggressiven Mann unter Kontrolle. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille.