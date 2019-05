Mutmaßlicher Schütze schoss mit Schreckschusswaffe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dillingen (dpa/lrs) - Die Schüsse in Dillingen sind nach neuen Erkenntnissen der Polizei mit einer Schreckschusswaffe abgegeben worden. Die Waffe wurde nach der mutmaßlichen Tat am Donnerstag sichergestellt, wie die Polizei am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Als mutmaßlicher Schütze war ein 29-Jähriger festgenommen worden. Er soll mit einem 27-Jährigen vor einer Wohnanlage in Streit geraten sein, in dessen Verlauf die Schüsse fielen. Der Grund für die Auseinandersetzung sei noch unklar.

Das mutmaßliche Opfer habe dem Täter die Waffe entrissen. Daraufhin habe dieser ein Messer gezückt und den 27-Jährigen leicht an der Hand verletzt. Die beiden Männer sind polizeibekannt. Andere Personen wurden nicht verletzt. Während des Einsatzes war der Bereich um die Wohnanlage großräumig abgesperrt.