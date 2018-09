Polizei gibt Entwarnung: Kein Sprengsatz gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dietzenbach (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes in Dietzenbach (Kreis Offenbach) hat die Polizei Entwarnung gegeben. Es handele sich um keinen Sprengsatz, teilte sie am Mittwoch mit. Mehrere Gebäude, darunter eine Schule, waren zuvor evakuiert worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes wurden hinzugezogen, um den Gegenstand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu untersuchen. Näheres zu dem Vorfall war zunächst nicht bekannt.