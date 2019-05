Polizisten retten Entenküken aus Abwasserschacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dieburg (dpa/lhe) - Tierliebe Polizisten haben im südhessischen Dieburg eine Entenmutter glücklich gemacht. Sie retteten am Sonntag sechs Küken aus einer misslichen Lage. Die Enten-Mama wollte am Vormittag mit ihrem Nachwuchs eine Straße überqueren, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Dabei fielen alle Küken durch einen Gullydeckel und einen darunterliegenden Korb zum Auffangen von Schmutz. Weil das Muttertier aufgeregt schnatternd um den Gullydeckel lief, wurde eine Fußgängerin aufmerksam und rief die Polizei. Als eine Streife anrückte, hatte die Frau bereits den Gullydeckel und den Korb entfernt. Die Beamten legten sich auf den Bauch, griffen in den Abwasserschacht und bargen die gefederten Kleintiere. Das Fazit der Polizei in ihrer Mitteilung: "En(d)te gut, alles gut."