Frau findet 75-jährigen Ehemann tot im Straßengraben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Demitz-Thumitz (dpa/sn) - Eine Frau hat in Demitz-Thumitz (Landkreis Bautzen) ihren 75 Jahre alten Ehemann tot im Straßengraben gefunden. Zuvor sei er nicht wie gewohnt nach dem Tischtennistraining nach Hause gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei ihrer Suche fand die Frau ihren Gatten in der Nacht zu Donnerstag im Ortsteil Karlsdorf leblos neben seinem Fahrrad. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die genauen Umstände des Todes zu klären.