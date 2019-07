Kind durch Hundebiss verletzt: Auch Jogger gebissen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Delitzsch/Leipzig (dpa/sn) - In Delitzsch ist ein sieben Jahre alter Junge von einem Hund attackiert und gebissen worden. Dabei erlitt das Kind am Dienstag Verletzungen im Kopfbereich, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Nachbar hatte das Geschehen beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich das Kind allein mit dem Familienhund auf dem Grundstück und spielte dort mit dem Tier. Zur Behandlung der Verletzungen kam das Kind in ein Krankenhaus.

Auch in Leipzig hat ein Hund einen 21-Jährigen angefallen. Der Jogger sei ebenfalls am Dienstag gerade durch einen einem Parkplatz in einen Hinterhof gelaufen, als der angeleinte Mischlingshund ihm "in das Gesäß biss", so die Polizei. Die 43-jährige Besitzerin des Hundes entschuldigte sich bei dem Jogger und erklärte, dass sich ihr Hund vermutlich erschrocken habe. Der Mann ging wegen seiner Verletzungen zum Arzt, die Frau erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.