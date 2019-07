Granaten bei Bauarbeiten entdeckt und gesprengt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) -Bauarbeiter haben am Bahnhof Darmstadt-Kranichstein beim Baggern mehrere Weltkriegsgranaten gefunden. Der Bereich sei am Montag sofort für den Zugverkehr gesperrt worden, berichtete die Polizei. Experten des Kampfmittelräumdienstes hätten die Granaten geborgen und zu einem abgelegen Bereich des Bahnhofes gebracht. Dort seien sie in einem Erdloch gesprengt worden. Eine Gefahr für Anwohner habe nicht bestanden. Im Zugverkehr zwischen Darmstadt und Aschaffenburg sei es wegen des Einsatzes zu erheblichen Verspätungen gekommen.