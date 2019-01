Seenotretter präsentieren Einsatzzahlen von 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cuxhaven (dpa) - Die Seenotretter präsentieren heute in Cuxhaven ihre Einsatzzahlen für 2018. Die Besatzungen der rund 60 Rettungsschiffe in Nord- und Ostsee hatten allein von Januar bis Oktober 37 Menschen aus akuten Notlagen geborgen. Zum Beispiel kam Anfang Oktober eine Crew zwei Seglern auf einer Jacht vor Borkum zu Hilfe, deren Maschine ausgefallen und in die Wasser eingedrungen war. Vorstellen wird die aktuellen Zahlen der neue Botschafter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Surfprofi Bernd Flessner. Der 49-Jährige löst den Schauspieler Till Demtrøder ab. Jedes Jahr übernimmt ein anderer Prominenter die Rolle des DGzRS-Botschafters. Für die Seenotretter arbeiten rund 180 festangestellte Mitarbeiter und 800 Freiwillige.