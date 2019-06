Notlandung im Getreidefeld: Motor an Helikopter ausgefallen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cunewalde (dpa/sn) - Der Pilot eines Hubschraubers musste am Samstag auf einem Feld bei Cunewalde (Landkreis Bautzen) notlanden. Mitten im Flug fiel aus unbekannten Gründen plötzlich der Motor der Maschine vom Typ Calidus 912 ULS aus, wie die Polizei in Görlitz am Sonntag mitteilte. Obwohl der Helikopter schnell an Höhe verlor, konnte der Pilot ihn abseits bewohnter Gebiete westlich des Ortes etwa 20 Kilometer südlich von Bautzen sicher auf die Erde bringen. Er und der Insasse kamen mit dem Schrecken davon, am Hubschrauber entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro. Gestartet war die Maschine in Görlitz, wie ein Polizeisprecher sagte.