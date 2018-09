Kinder laufen über Gleise: Bahnverkehr zeitweise eingestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Coswig (dpa/sa) - In Coswig (Landkreis Wittenberg) sind neun Heranwachsende leichtsinnig über Schienen gelaufen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn ließen daraufhin die Strecke sperren und riefen die Polizei, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 20 Jahren hielten sich aus noch unbekannter Ursache am Dienstag auf den Gleisen auf. Polizisten aus Wittenberg fanden sie kurze Zeit später und belehrten die Gruppe. Züge nähern sich laut Bundespolizei fast geräuschlos und sind somit eine tödliche Gefahr. Ein Zug verspätete sich nach dem Zwischenfall.