Wasserleiche in der Zwickauer Mulde bei Colditz gefunden

Colditz (dpa/sn) - In der Zwickauer Mulde bei Colditz im Landkreis Leipzig ist am Donnerstag eine Wasserleiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, war der leblose Körper an einem Wehr hängengeblieben. Ob es sich dabei um eine männliche oder weibliche Leiche handelt, konnte eine Sprecherin zunächst nicht sagen. "Das Geschlecht ist noch nicht bekannt", sagte sie. Die Bergung durch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei dauerte den Angaben zufolge am Mittag noch an.