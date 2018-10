Identität von Wasserleiche noch nicht geklärt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Colditz (dpa/sn) - Die Identität der Wasserleiche, die in der Zwickauer Mulde bei Colditz im Landkreis Leipzig gefunden worden war, ist noch nicht geklärt. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Leiche war am Donnerstag in der Nähe eines Wehrs entdeckt worden. Anzeichen für eine Straftat oder Gewalteinwirkungen gebe es derzeit nicht, erläuterte eine Polizeisprecherin. In der Rechtsmedizin werden weitere Untersuchungen zur Identität des Mannes vorgenommen.