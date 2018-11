Verdächtige nach Bombendrohung wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die nach mehreren Bombendrohungen gegen das Jugendamt in Chemnitz festgenommene Frau ist wieder frei. Die Staatsanwaltschaft sah keine Haftgründe, auch weil die Chemnitzerin einen festen Wohnsitz habe, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Die Ermittlungen gegen die 34-Jährige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten dauerten an. Sie war am vergangenen Donnerstag kurz nach einem Drohanruf in einer Telefonzelle in der Innenstadt gefasst worden. Die Behörde war daraufhin evakuiert, aber keine Bombe gefunden worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Verdächtige laut Polizei für alle sechs Drohungen gegen das Jugendamt seit dem 25. Oktober verantwortlich. Ihr Motiv: Frustration über Unstimmigkeiten. Geprüft wird auch, ob ihr die Kosten der Einsätze in Rechnung gestellt werden.