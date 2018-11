Erneuter Anruf: Bombendrohungen in Chemnitz enden nicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz reißt die Serie von Bombendrohungen nicht ab. Am Dienstag sprach zum vierten Mal binnen rund zwei Wochen ein Anrufer eine Drohung gegen das Jugendamt im Gebäudekomplex Moritzhof aus. Wie die Polizei bekanntgab, ging der Anruf erneut beim Führungs- und Lagezentrum ein. Derzeit würden alle notwendigen Maßnahmen zur Evakuierung des Gebäudes eingeleitet. In dem Gebäudekomplex in der Innenstadt befinden sich neben dem Jugendamt auch das Sozialamt sowie die Geschäftsstelle der Sparkasse Chemnitz und ein Kindergarten.