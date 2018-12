Erneute Drohung gegen Einkaufszentrum in Chemnitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Zwei Mal binnen weniger Stunden ist bei einem Einkaufszentrum in Chemnitz eine Drohung eingegangen. Das Center sei am Samstagmittag auf Veranlassung des Managements geräumt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Chemnitz. Erst am Freitagabend kurz vor Ladenschluss hatte ein unbekannter Anrufer eine Bombendrohung ausgesprochen. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Gebäude, fand aber nichts Verdächtiges. Auch am Samstag waren Einsatzkräfte vor Ort. "Die notwendigen Maßnahmen laufen", sagte der Polizeisprecher.