Chemnitz (dpa/sn) - Ein unbekannter Anrufer hat am Freitagabend eine Bombendrohung gegen ein Einkaufszentrum in Chemnitz ausgesprochen. Die Drohung sei etwa eine Viertelstunde vor Schließung des Einkaufszentrums Sachsen-Allee eingegangen, teilte die Polizei mit. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an. "Wir haben das Objekt durchsucht und nichts Verdächtiges gefunden", sagte ein Sprecher in der Nacht. Mehr Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit.