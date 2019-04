Bus fängt vor Einkaufsmarkt Feuer: Insassen retten sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Calden (dpa/lhe) - In Nordhessen ist am Dienstag ein Schulbus in Brand geraten. Der Busfahrer sowie neun bis zehn Kinder hätten Rauch bemerkt und das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel. Bei dem Vorfall in der Gemeinde Calden habe es keine Verletzten gegeben. Allerdings habe ein Passant einen Schock erlitten und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Brandursache sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Der Schaden wird auf 100 000 Euro geschätzt.

Laut Polizei stand der Bus auf einem Parkplatz vor einem Discounter. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Einkaufsmarkt habe während der Löscharbeiten nicht geräumt werden müssen. Anwohner wurden aber gebeten, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten.