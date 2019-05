Motorbootfahrer vor Büsum gerettet: leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Büsum (dpa/lno) - Seenotretter haben einen Motorbootfahrer vor der Küste vom Büsum (Landkreis Dithmarschen) gerettet. Der 70-jährige Mann sei mit seinem rund zehn Meter langen Boot bei Ebbe auf Grund gelaufen, sagte ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag. Weil durch ein Leck sofort Wasser in das Boot strömte, rief der Mann über den Sprechfunk Hilfe. Als die Helfer eintrafen, war die Ebbe bereits so weit fortgeschritten, dass das Boot auf dem Trockenen lag. Weil der Mann sich bei dem Unfall leicht verletzte, mussten die Helfer ihn rund 700 Meter durch das Watt zu einem Rettungsboot tragen. Er wurde am Sonntag an den Rettungsdienst übergeben.