13-Jähriger im Vollrausch in der Fußgängerzone

Bückeburg (dpa/lni) - Ein 13-jähriger Junge ist in Bückeburg im Vollrausch in der Fußgängerzone aufgegriffen worden. Der Junge sei nicht mehr in der Lage gewesen, aufrecht zu stehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen seien auf das Kind aufmerksam geworden. Ein Atemalkoholtest ergab am Dienstag 1,64 Promille. Die Eltern wurden an ihrem Arbeitsplatz über den Vollrausch ihres Sohnes informiert. Der 13-Jährige musste per Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Wo der Junge den Alkohol trank, war zunächst noch unklar.